Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал автором ассиста в матче против «Анахайм Дакс». Игрок помог забить единственный гол команды.

Встреча на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) закончился победой хозяев с результатом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

В их составе заброшенными шайбами отличились Винни Леттьери, Николя Делорье, Кевин Шаттенкирк. Дубль коллективу принес Дерек Грант. У соперников единственный гол забил форвард Росс Колтон. Одним из его ассистентов стал Михаил Сергачёв.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на люду 21 минуту и 19 секунд, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-3». Голкипер Андрей Василевский за 59 минут и 19 секунд отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.