В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал разгромную победу над «Сиэтлом». Российский нападающий гостей Павел Бучневич забил с передачи Владимира Тарасенко.

Встреча на «Клаймат Пледж Арене» в Сиэттле (США) завершилась со счетом 5:0 в пользу «Блюз».

Триумф «Сент-Луиса» сделали Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Колтон Парэйко, Джордан Кайру. Российское звено, а именно Павел Бучневич и Владимир Тарасенко набрали два очка.

Победители идут вторыми в таблице Восточной конференции после 40 сыгранных матчей. Их соперники находятся на 15-м месте в этом списке.

Далее «Сент-Луис Блюз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Сиэтл» поборется с «Флоридой Пантерз» 24 января.