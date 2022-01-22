На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 22 января, состоится мужская гонка с общего старта на 15 километров.

Начало назначено на 14:50 по московскому времени. Прямая трансляция масс-старта будет доступна здесь.

Пять российских биатлонистов представят страну в топ-30 сильнейших спортсменов текущего сезона. Под четвертым номером будет стартовать Александр Логинов, 10-й номер получил Эдуард Латыпов, 19-й — Карим Халили, 22-й — Даниил Серохвостов и 26-й — Антон Бабиков.

Топ-25 отбирался по рейтингу общего зачета, еще пять спортсменов попали в стартовый протокол по итогам первого старта в Антхольце. Антон Бабиков примет участие в масс-старте в качестве победителя индивидуальной гонки.