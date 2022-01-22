Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов седьмой матч подряд отмечается результативными действиями в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Игроку удалось повторить свой личный рекорд по этому показателю. Ранее он проводил подобную серию в этом же сезоне.

В прошедшем матче против «Чикаго Блэкхоукс», прошедшем в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр», команда Капризова одержала победу со счетом 5:1. Россиянин провел на льду 19 минут 29 секунд и отдал две голевые передачи.

В текущем сезоне Капризов сыграл в 35 матчах «Миннесоты», в них он набрал 46 (16+30) очков. Спортсмен дебютировал в НХЛ чуть более года назад, 14 января 2021 года.