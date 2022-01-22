Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира «Большого шлема» в Мельбурне. В матче 1/16 финала он обыграл Ботика Ван де Зандшульпа из Нидерландов.

Встреча продолжалась 1 час и 57 минут и завершилась победой россиянина в трех сетах со счетом — 6:4, 6:4, 6:2.

Вторая ракетка мира сделала 10 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Голландец оформил три эйса и закончил игру без ошибок. В его активе нет и взятых брейков.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Кристофер О’Коннел (Австралия) — Максим Кресси (США).

Ранее с турнира в одиночном разряде вылетели Аслан Карацев и Карен Хачанов.