На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 22 января, пройдет женская классическая эстафета гонка. Спортсменки пробегут этапы 4 по 6 километров, каждая пройдет по два огневых рубежа.

Командная гонка начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция эстафеты будет доступна здесь.

Первый этап побежит Валерия Васнецова, на второй отрезок выйдет экс-финишер Кристина Резцова. Ее сменит Ирина Казакевич, а на последнем этапе поборется Ульяна Нигматуллина. Биатлонистки появятся на старте под третьим номером.

В этом сезоне россиянки уже брали награды в классических эстафетах. На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене национальная сборная стала второй. На прошлом этапе в Рупольдинге (Германия) россиянки в этой дисциплине были третьими.