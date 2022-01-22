Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Его соперником станет представитель США Максим Кресси.

Матч запланирован на завтра, 23 января. Предварительное время начала – 03:00 по московскому времени.

Американец в третьем круге обыграл австралийца Кристофера О’Конелла со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась составила 2 часа и 41 минуту.

Кресси сделал 27 раз эйсов, реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов и допустил 21 ошибку. О’Конелл 17 раз подал навылет и отметился 12 ошибками.

Медведев ранее одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Россиянин взял три сета и и сыграет во второй неделе турнира.

Ранее соревнования покинули россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов.