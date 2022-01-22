Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов сообщил, что Эдуард Латыпов сможет отправиться на Олимпийские Игры с командой. Отмечается, что все вопросы по въезду в Китай уже решены.

Ранее спортсмен перенес коронавирус и около двух недель провел на карантине.

«Начнём утро с хороших новостей: пришёл ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал Аверьянов в своём Telegram-канале.

Сегодня, 22 января, биатлонист примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Он выступит под десятым номером, именно это место он занимает в общем зачете. Гонка станет для него первой в наступившем году.