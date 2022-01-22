В Саранке стартует заключительный день первенства России по фигурному катанию. Сегодня, 22 января, юниоры покажут произвольные танцы.

Первая разминка начинается в 12:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала по ссылке здесь.

В соревнованиях принимают участие 36 спортсменов, разделенных на 18 пар. Лидеры ритм-танца выступят в сильнейшей разминке.

Под 13-м стартовым номером на лед выйдут Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Они набрали 71,46 балла за первый день соревнований. Далее на площадке появятся Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, их выступление оценили на 72,81 балла. Лучший результат показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, они стали лидерами с 71,46 балла за ритм-танец.