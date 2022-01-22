Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал тренировки в общей группы. Спортсмен продолжает восстановление после дискомфортных ощущений в мышцах ног.

По информации Sport24, самочувствие футболиста улучшилось. Однако медицинский штаб команды посоветовал ему пропустить ближайший матч французского чемпионата. Завтра, 23 января, «Монако» в 19:05 по московскому времени встретится с «Монпелье».

Россиянин не принимал участие в матче 21-го тура против «Клермон Фут» (4:0). Тогда сообщалось, что хавбек уже заканчивает реабилитационный период. В конце декабря игрок сдавал сомнительный тест на коронавирус, но оказался здоров.

Ранее стало известно, что Головин попал в сферу интересов «Ньюкасла». За текущую команду он выступает с лета 2018 года.