По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 57 212 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

На 22 января выявлено всего 11 044 986 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 9,926 млн человек. Еще 325 433 человек скончались от коронавируса в стране.

К утру 22 января в Москве было выявлено 16094 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 8451 новых случаях. В Московской области появилось еще 6400 людей, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Нижегородская область с 1358 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотском АО – 6 человек.