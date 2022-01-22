Олимпийская чемпионка, норвежка Терезе Йохауг поделилась фотографией со своего предстартового сбора. С конца декабря спортсменка не выступает на турнирах и готовится к Играм в Пекине по индивидуальному плану.

Снимок с горной лыжной трассы Йохауг опубликовала на своей странице в Instagram.

«Заряжаю батарейки к Олимпиаде с высоко поднятой головной повязкой и пасхальной погодой», — подписала фото спортсменка.

Ранее норвежка пропустила этап Кубка мира в Дрездене (Германия) 18-19 декабря и новогоднюю многодневку «Тур де Ски». Ожидалось, что Йохауг появится на старте во французском Ле Рус, но этап был отменен из-за коронавируса.

Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Китае. Соревнования лыжников начнутся на следующий день после церемонии открытия.