Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фотографии с новой съемки на льду. Спортсменка поучаствовала в проекте в преддверии олимпийского сбора в Красноярске.

Туктамышева опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

«Узнаю зиму в Питере: слякоть, около нуля и серость. Но есть хорошие новости — до весны осталось чуть больше месяца! Волшебные фотографии с прекрасного проекта на льду», — добавила фигуристка к кадрам.

Напомним, чемпионка мира 2015 года в одиночном катании стала седьмой на прошедшем чемпионате России и вошла в олимпийскую сборную в качестве запасного участника. Ранее Туктамышева получила официальную экипировку команды и скоро отправится в Красноярск на общий сбор.