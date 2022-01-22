На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовал мужской масс-старт. Эдуард Латыпов впервые выступит в 2022 году после перенесенного коронавируса.

Начало гонки запланировано на 14:50 по московскому времени. Биатлонисты преодолеют дистанцию в 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Прямую трансляцию можно смотреть по ссылке здесь, она будет доступна с 14:25 по мск.

Эдуард Латыпов стартует под восьмым номером, Антон Бабиков появится на трассе под 25-м. Первый стартовый номер получил лидер общего зачета Кубка мира француз Кентен Фийон Майе.

Напомним, от участия в гонке отказались Карим Халили, Александр Логинов и Даниил Серохвостов. О причинах снятия с дистанции не сообщается.