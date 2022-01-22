Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде она уступила девятой ракетке мира из Польши Иге Свентек.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час и 35 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 в пользу иностранки.

Касаткина сделала три эйса и столько же двойных ошибок при подаче. В ее активе – 1 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Представительница Польши четыре раза подала навылет, один раз ошиблась и взяла 4 из 8 брейков.

В четвертом круге Свентек встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Ранее турнир покинула россиянка Вероника Кудерметова после проигрыша Марии Саккари (Греция).