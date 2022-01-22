Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о желании выступать на на европейских турнирах со своей командой. Игрок верит в возможное повторение успехов на уровне чемпионата России.

Футболист присоединился к самарскому клубу в 2019 году. Ранее он представлял ЦСКА и долгое время был в аренде в «Балтике», «Енисее» и «Урале».

«Хотелось бы с «Крыльями». Кубок не получилось выиграть. Но хочется играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Хочется быть в сборной. Это базовые вещи для любого футболиста», – приводит слова Чернова РБ Спорт.

Защитник отметил, что сначала важно выйти на прежний уровень, а затем говорить о высших местах. Он привел в пример бронзу «Крылья Советов» на чемпионате России в 2004 году.

Напомним, в это зимнее трансферное окно «Крылья Советов» покинул нападающий Иван Сергеев. Он присоединился к петербургскому «Зениту».