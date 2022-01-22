В итальянском Антхольце продолжаются гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Сейчас, в 17:00 по московскому времени, стартовала женская классическая эстафета.

Спортсменки пройдут отрезки по шесть километров с двумя огневыми рубежами. Бесплатная прямая трансляция гонки доступна по ссылке здесь.

Российская сборная получила третий стартовый номер. Первой на дистанцию выйдет Валерия Васнецова, второй этап пробежит Кристина Резцова. Третьей появится Ирина Казакевич, а финишировать будет Ульяна Нигматуллина.

В индивидуальной гонке на этом этапе стартовали только три спортсменки отечественной сборной.

Завтра, 16 января, в Антхольце состоятся заключительные гонки. Мужчины пробегут эстафетную гонку, а женщины выступят в масс-старте.