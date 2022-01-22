Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустят гонку с общего масс-старта на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Дистанция должна пройти сегодня, 22 января, в 14:50 по московскому времени.

Фамилии спортсменов пропали из предварительного старт-листа гонки. Причины снятия пока неизвестны.

Российскую команду представят только два спортсмена. Эдуард Латыпов выступит в первой гонке в этом году после заболевания коронавирусом и двухнедельного карантина. Перед прибытием в Антхольц он дважды сдал отрицательные тесты.

Антон Бабиков будет стартовать на правах победителя индивидуальной гонки в Италии. Изначально он не входил в топ-25 общего зачета Кубка мира и попал в список участников за счет высокого результата в первой дисциплине.