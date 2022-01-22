Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова показала фото в новой экипировке в преддверии Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

На снимке в социальной сети она появилась в ранее полученной форме сборной команды.

«Готовлюсь к Пекину-2022», – написала Щербакова на своей странице в Instagram.

Напомним, спортсменка вошла в состав олимпийской сборной после выступления на чемпионате России и Европы. В Санкт-Петербурге в декабре она показала третий результат, а в Таллине (Эстония) в январе была уже второй. На чемпионате Европы она уступила только мировой рекордсменке Камиле Валиевой.

Олимпийские Игры стартуют 4 февраля. Командный турнир фигуристов начнется на следующий день после церемонии открытия.