В Саранке продолжается заключительный день первенства России по фигурному катанию. Сегодня, 22 января, юниорские спортивные пары представят произвольные прокаты.

Первая разминка стартует в 14:40 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна на YouTube-аккаунте Первого канала по ссылке здесь.

В соревнованиях примут участие 12 пар. Лидеры короткой программы выступят в сильнейшей разминке.

После первого дня турнира первое занимает дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Они лидируют с результатом в 74,30 балла. Вторыми идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,60). Тройку сильнейших замыкают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (70,04).

По итогам этих соревнований будет сформирована команда для поездки на чемпионат мира среди юниоров в Болгарии.