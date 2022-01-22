Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано взяли золото на чемпионате страны среди юниоров в Саранске. Они смогли обыграть соперников по сумме баллов за два дня турнира.

Сегодня, 22 января, за произвольный прокат они получили оценку 111,31 и захватили лидерство в турнирной таблице. При этом по итогам короткой программы дуэт занимал только третью строчку (71,46).

Экс-лидеры Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол завершили борьбу за медали на второй позиции. Их сумма оценок составила 182,06 балла.

Третьими стали Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. За короткий прокат фигуристы получили 72,81 балла, за произвольный – 105,31.

Соревнования являлись отборочными для участия в чемпионате мира среди юниоров в Болгарии.