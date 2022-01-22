Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал ситуацию со снятием двух спортсменов с масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонку пропустят Александр Логинов и Даниил Серохвостов.

Об изменении состава стало известно за несколько часов до гонки. Масс-старт начался в 14:50 по московскому времени.

«Планировали, что Логинов и Серохвостов пропустят масс-старт. Со здоровьем у всех все в порядке. По эстафете пока не знаю, сейчас ребята пробегут эту гонку и будем определять», – приводит слова Каминского Матч ТВ.

Российскую команду в масс-старте представляют победитель этапа Кубка мира Антон Бабиков и недавно переболевший коронавирусом Эдуард Латыпов.