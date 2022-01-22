Олимпийский чемпион, норвежец Тарьей Бё высказался об уровне выступлений сборной России по биатлону в олимпийском сезоне 2021/22. По его словам, соперники близки к повторению своих самых больших успехов.

Спортсмен поделился своим мнением на этапе Кубка мира в Италии. В этот уик-энд россияне взяли золото и бронзу в мужской индивидуальной гонке.

«Сейчас Россия снова находится на том месте, где я хотел бы её видеть, — дышит нам в затылок. Мы соскучились по борьбе с ними и по русским выкрикам из комментаторской будки», — приводит слова старшего Бё TV2.

Норвежец отметил, что ждет соперничества с россиянами в эстафетных гонках.

В текущем сезоне отечественные спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золота, четыре серебра и пять бронз.