Петербургский «Зенит» начал контрольную матч с болгарским «Ботевом» на тренировочных сборов в Объединённых Арабских Эмиратах. Это вторая игра сине-бело-голубых в Дубае.

В стартовый состав попали Артем Дзюба, Клаудиньо, Андрей Мостовой. Ворота будет защищать Даниил Одоевский. На скамейке оказались Вильмар Барриос, Александр Ерохин.

Прямую трансляцию матча проведет YouTube-канал «Коммент Шоу». Она будет доступна по ссылке здесь.

Ранее «Зенит» обыграл местный клуб «Эмирейтс» со счетом 3:0. Забитым мячом отличился Клаудиньо, дубль оформил Александр Ерохин.

«Ботев», представляющий Пловдив, занимает четвертое место в своем национальном чемпионате. Команда за 19 игр текущего сезона набрала 32 балла.