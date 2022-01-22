Российская теннисистка, одиннадцатая ракетка мира Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В матче третьего круга Анастасия уступила 38-й ракетке мира из Румынии Соране Кырсте. Встреча длилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 2:6.

Павлюченкова три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Румынская теннисистка совершила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Сорана Кырстя сыграет с теннисисткой из Польши Игой Свентек. Ранее она обыграла россиянку Дарью Касаткину.

На турнире не осталось ни одной представительницы сборной России.