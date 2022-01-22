Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал единственным россиянином, пробившимся в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В матче третьего круга Медведев в трех сетах обыграл теннисиста из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча завершилась со счетом 6:4,6:4, 6:2.

За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с представителем США Максимом Кресси.

В третьем круге из борьбы за победу на Australian Open выбыли Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

У женщин на той же стадии вылетели Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Действующий победитель Australian Open – сербский теннисист Новак Джокович. Он не сможет побороться за победу на турнире в 2022 году. Спортсмена депортировали из Австралии из-за скандала с визой.