Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе форварда Вилсона Изидора из «Монако». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 21-летним французским нападающим рассчитан на 4,5 года. Игрок получил 19-й номер.

В 2018 году Вилсон Изидор перешел в академию «Монако». На правах аренды футболист играл за французские «Стад-Лаваль» и «Бастию-Борго». Летом 2021 года Изидор вернулся в «Монако» и сыграл в четырех матчах за основную команду.

Также француз выступал за молодежные сборные Франции, в составе которых вышел на поле в 18 матчах и забил 11 голов.

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что переговоры с Изидором были сложными. Им интересовались другие команды из высшего дивизиона Франции. Железнодорожники планируют подписать еще несколько игроков, чтобы укрепить линию нападения.