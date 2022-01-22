На Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 22 января, завершились соревнования спортивных пар.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли первое место. Они набрали 201,82 балла за два соревновательных дня. После короткой программы пара уступала Артемьевой и Назарычеву 2,7 балла, но смогли отыграть отставание, благодаря хорошему выступлению в произвольной.

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали вторыми. Суммарная оценка за два проката составила 200,53 балла. Фигуристы лидировали после короткой программы с 74,30 баллами, но уступили после произвольной Хабибуллиной и Княжуку.

Тройку призеров замкнули Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Они набрали 189,48 балла. По итогам короткой программы фигуристы также занимали третье место.