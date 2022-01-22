Завершился первый тайм товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и болгарским «Ботевом». Встреча проходит в рамках первого тренировочного сбора российской команды.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Даниила Одоевского пробил Тодор Неделев с пенальти.

«Зенит» побежал отыгрываться и создал несколько моментов, но забить получилось лишь с углового. Данил Круговой подал с углового, вратарь «Ботева» ошибся на выходе. Артем Дзюба воспользовался ошибкой голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Встреча проходит в формате «два тайма по 40 минут».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает от команды из Санкт-Петербурга на 2 очка.

«Зенит» сыграет первый матч после зимнего перерыва с «Рубином». Встреча состоится 28 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени.