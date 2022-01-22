Российский биатлонист Антон Бабиков высказался об атмосфере в национальной команде.

Напомним, сегодня, 22 января, Бабиков занял 10-е место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«У нас нет в коллективе дружеского общения, чтобы мы могли дружно сесть за стол, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы команда, не только когда выходим на эстафету, а каждый день«, – заявил Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что это не связано с пандемией коронавируса. Команда живет и питается вместе. Он считает, что кто-то из команды должен взять на себя ответственность и начать деятельность по сплочению сборной России.

Бабиков рассказал, что сборная Норвегии регулярно собирается вместе. Биатлонисты играют в разные игры и достаточно плотно общаются между собой.