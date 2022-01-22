Тренерский штаб определился с составом сборной России на мужскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Соревнования состоятся завтра, 23 января.

Открывать гонку будет Антон Бабиков. Он передаст эстафету Даниилу Серохвостову. Третьим стартует лидер сборной России Александр Логинов. Финишировать будет Эдуард Латыпов.

Напомним, сегодня, 22 января, в Антхольце состоялся масс-старт. Лучший из россиян – Антон Бабиков, занял десятое место. Он четыре раза ошибся на огневых рубежах.

Эдуард Латыпов, недавно перенесший коронавирус, проиграл более четырех минут. Он промахнулся восемь раз. Это первая гонка для биатлониста после вынужденного перерыва. Латыпов ранее не выступал в текущем календарном году.

Эстафета у мужчин состоится завтра, 23 января. Начало – в 14:15 по московскому времени.