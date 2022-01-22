Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о выступлении россиян в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Резцова заявила, что гонка для россиян не задалась, но видно, что биатлонисты стараются. Олимпийская чемпионка похвалила Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова.

Резцова считает, что Бабиков должен попасть в основной состав на Олимпиаду в Пекине.

«Эдику Латыпову очень сложно. Мне кажется, на Олимпиаде у него ничего не получится. Мы будем болеть за него, переживать. Дай бог, чтобы получилось, но Эдику будет очень сложно«, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Напомним, Эдуард Латыпов провел две недели на карантине из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.