Экс-первая ракетка мира и двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о сопернике Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open. Им стал американец Максим Кресси.

«Кресси не знаю вообще. Даже не имею представления об этом теннисисте. Не думаю, что у Медведева возникнут какие-то проблемы с Кресси«, – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Евгений добавил, что Даниил – один из ведущих игроков в мировом теннисе. Он не сомневается, Медведев не испытает трудностей в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлом году он обыграл Медведева в финале турнира со счетом 7:5, 6:2, 6:2.