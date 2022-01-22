Завершился товарищеский матч между «Зенитом» и «Ботевом» на первом тренировочном сборе команды из Санкт-Петербурга.

На 6-й минуте матча в ворота Даниила Одоевского был назначен пенальти. Молодой вратарь не справился с ударом Тодора Неделева.

«Зенит» побежал отыгрываться, но все попытки поразить ворота голкипера «Ботева» с игры были безуспешными. Только на 31-й минуте Артем Дзюба замкнул подачу Данилы Кругового с углового.

На 53-й минуте матча Магомед Оздоев установил окончательный счет. Он пробил после прострела Ерохина, но вратарь справился с первым ударом, но на добивании Оздоев был лучше.

Окончательный счет установил Маркиньос из «Ботева». Он забил пенальти, заработанный на 79-й минуте матча.

В концовке встречи состоялась потасовка между игроками обоих клубов.

«Зенит» сыграет первый матч после зимнего перерыва 28 февраля. Подопечные Сергея Семака встретятся с «Рубином».