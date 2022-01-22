Российский голкипер Илья Брызгалов высказался о проблемах в российском хоккее в интервью «РБ Спорт».

Брызгалов рассказал, что узнает о новостях в российском хоккее только из спортивных ресурсов. Он считает, что журналисты дают мало полезной информации и собирают скандалы.

«КХЛ, ФХР, посторонние люди с большими деньгами – каждый на себя это одеяло тянет. Кто первый добежит до главы государства и убедит его, так мы и поступим«, – заявил Брызгалов.

Голкиперу обидно за ситуацию с Валерием Брагиным. Его сделали главным тренером сборной России, затем назначили вторым, а сейчас убрали. К тому же, сделали запасным наставником в СКА. Брызгалов считает, что Брагин – не самый сильный специалист, но нельзя его унижать.

«В российском хоккее один сплошной бардак. Если провал – виноватого не найдешь. Нет единой понятной структуры, непонятно, кто и за что отвечает«, – добавил Брызгалов.

Сборная России выступит на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.