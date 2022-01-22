Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление на втором этапе эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Резцова приняла эстафету от Валерии Васнецовой шестой. Она догнала соперниц и передала эстафету Ирине Казакевич первой с отрывом от соперниц в 32 секунды. Кристина использовала три дополнительных патрона на своем этапе.

«На самом деле, как это выглядело? Я пошла со старта и заморачивалась на то, сколько команд впереди. Я попыталась начать как можно медленнее. Когда пришла на рубеж, за мою лежку ветер поменялся трижды«, – заявила Кристина Резцова.

Эстафета в Антхольце – последняя перед Олимпийскими играми в Пекине. Главный турнир четырехлетия состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.