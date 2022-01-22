Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал итоги мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Напомним, лучший из россиян – Антон Бабиков, стал десятым. Эдуард Латыпов занял 25-е место. Он впервые стартовал после карантина из-за коронавируса.

«Что касается Латыпова, стоило ожидать такого результата. Мы верили, что он сможет обхитрить природу – в том числе вирус и отсутствие соревновательной практики. Но такое происходит редко«, – цитирует Ярошенко «Чемпионат».

Дмитрий похвалил Бабикова и заявил, что две минуты отставания от лидера – это хороший результат.

Ярошенко надеется, что тренеры сборной России сделают все, чтобы Латыпов вернул прежнюю форму перед Олимпийскими играми в Пекине.