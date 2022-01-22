На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) сегодня, 22 января, прошла женская эстафета.

Сборная Норвегии выиграла эстафету, использовав 10 дополнительных патронов.

Валерия Васнецова передала эстафету шестой, использовав четыре дополнительных патрона.

Кристина Резцова отыграла отставание и передала эстафету Ирине Казакевич первой с отрывом от соперниц в 32 секунды.

Казакевич зашла на три штрафных круга после стрельбы стоя.

Финишер женской эстафеты – Ульяна Нигматуллина, воспользовалась падением чешской биатлонистки перед последней стрельбой и переместилась на третье место после «стойки».

На последнем круге Ульяна Нигматуллина оторвалась от француженки Анаис Бескон и пришла к финишу второй.

Тройку призеров замкнули представительницы сборной Франции.