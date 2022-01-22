Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал второе место женской сборной России в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Сборная Норвегии выиграла гонку. Француженки стали третьими.

«Команда есть. Три круга на команду. Будем бороться«, – заявил Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Старший тренер сборной России попросил протянуть руку помощи Ирине Казакевич, которая зашла на три штрафных круга после стрельбы стоя.

«Дим, поддержи Казакевич. Только от тебя все и зависит«, – сказал Шашилов Губерниеву.

Наставник оценил готовность женской команды к Олимпийским играм в Пекине: «Они боеспособны. Они могут бороться за самые высокие места. Команда есть».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.