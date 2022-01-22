Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении женской сборной России в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Напомним, российские биатлонистки заняли второе место, проиграв только сборной Норвегии.

Спортсменки лидировали после второго этапа, но Ирина Казакевич зашла на три штрафных круга. Эта ошибка отбросила россиянок на шестое место. На финишном этапе Ульяна Нигматуллина смогла пробиться на второе место.

«Это просто фантастика! Могли взять золото? Да золото возьмем на Олимпиаде. Все девочки нереальные. Это невозможно! Поздравляю каждую!» – цитирует Резцову «Чемпионат».

Завтра, 23 января, в Антхольце состоится мужская эстафета. Начало – в 14:15 по московскому времени. В 17:15 женщины пробегут масс-старт.