Хоккейный клуб «Локомотив» расторгнет контракт с Ридом Буше. Соглашение действовало до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщает Metaratings.

15 января Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней. Сам инцидент произошел в 2011 году. Тогда хоккеисту было 17 лет. Он участвовал в Программе развития сборной США и жил в семье девочки. Приговор по делу Буше будет вынесен 31 января.

Ранее представители «Локомотива» заявили, что Буше находится в расположении команды. Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением, осуждающим все формы насилия и жестокого обращения.

В текущем сезоне 28-летний Буше сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Спортсмен набрал 27 (12+15) очков при показателе полезности «-2».

В прошлом сезоне Буше завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом».