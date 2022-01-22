Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, кто из спортсменов примет участие в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

На первой гонке у женщин выступят три лидера национальной команды – Юлия Ступак, Наталия Непряева и Татьяна Сорина. Кроме того, по результатам контрольной тренировки, на старт выйдет Анастасия Рыгалина.

«У ребят, безусловно, побежит Большунов. Также побегут Червоткин, Спицов. Изначально речь шла об Иване Якимушкине. Но в итоге через пару дней Перевозчиков пообщался с Иваном, и они приняли решение, что для Ивана будет лучше бежать пятнашку, разделку. Поэтому четвертый – Сергей Устюгов«, – заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Женщины примут участие в гонке на 15 км на Олимпийских играх 5 февраля, мужчины пробегут 30 км 6 февраля.