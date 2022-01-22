Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, как его подопечные будут действовать против капитана соперников Александра Овечкина.

«Мы должны ограничить время и пространство Овечкина. Мы не можем позволить себе удаляться», – цитирует Смита официальная страница TSN 1200 в «Твиттере».

Матч между «Оттавой» и «Вашингтоном» пройдет в ночь с 22 на 23 января. Начало – в 3:00 по московскому времени.

В прошлом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз» Александр Овечкин отдал результативный пас. 36-летний хоккеист набрал 56 (27+29) очков в 41 матче текущего сезона. За всю карьеру россиянин набрал 1376 (757+619) баллов.