На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) сегодня, 23 января, мужчины примут участие в классической эстафете.

Старт биатлонистам будет дан в 14:10 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет телеканал «Матч ТВ».

Сборная России выйдет на старт под вторым номером. На первом этапе побежит Антон Бабиков. Он передаст эстафету Даниилу Серохвостову. Лидер российской сборной Александр Логинов выступит на третьем этапе. Финишировать будет Эдуард Латыпов.

Под первым номером на старт выйдут норвежский квартет в составе Стурлы Холм Легрейда, братьев Бё и Ветле Шостада Кристиансена.

Под третьим номером стартует сборная Франции в составе Клода Фабьена, Антона Гигонна, Симона Детье и Эрика Перро.

Напомним, россияне выиграли эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Всего в соревнованиях примут участие 24 сборные.