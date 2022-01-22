Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российского лыжника Дениса Спицова в текущем сезоне.

«Когда слышу Дениса Спицова, хочется треснуть ему по носу. За то, что он постоянно говорит, что кто-то будет зажигать, а он будет рядом, Когда он прекратит так думать, то будет очень высоко«, – заявила Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Президент ФЛГР добавила, что Денис Спицов в нынешнем сезоне возвращается на прежний уровень.

Первой гонкой для лыжников на Олимпийских играх в Пекине станет скиатлон. Ранее Елена Вяльбе назвала состав сборной России на этот старт. В числе других спортсменов должен выступить и Денис Спицов.

Женщины пробегут скиатлон 5 февраля. Мужчины выйдут на старт 6 февраля.