В Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сегодня, 23 января, сборная России сыграет с национальной командой Польши. Матч состоится на «Зимнем стадионе Ондрея Непелы» в Братиславе.

Встреча основного раунда чемпионата Европы начнется в 17:30 по московскому времени.

Россияне выиграли три подряд матча предварительного турнира у Литвы (29:27), Норвегии (22:23) и Словакии (27:36). В основном раунде сборная России проиграла Швеции (23:29) и Испании (25:26).

Сборная Польши выиграла матчи у Австрии и Белоруссии на предварительном этапе, но проиграла Германии. В основном раунде поляки уступили шведам (23:29) и испанцам (25:26).

В плей-офф турнира выйдут две лучших команды отборочной группы. Пока сборная России занимает пятое место в турнирной таблице.