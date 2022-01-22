Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команда на матч с «Кальяри». Встреча состоится завтра, 23 января и пройдет в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Информация об этом размещена в «Твиттере» «Фиорентины».

Матч между «Кальяри» и «Фиорентиной» начнется в 14:30 по московскому времени.

Команда Александра Кокорина занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии после 21 матча. В активе «Фиорентины» 35 очков.

«Кальяри» набрал 16 очков в 22 матчах и занимает 18-ю строчку турнирной таблицы.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Александр сыграл в девяти матчах итальянской Серии А и заработал две желтые карточки. Контракт с россиянином истекает в 2024 году.