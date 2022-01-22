Продолжается Открытый чемпионат Австралии. Сегодня, 23 января, в 1/8 финала выступят две российские теннисистки – Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

68-я ракетка мира из России Анастасия Потапова сыграет в паре 82-м номером рейтинга из Швеции Ребеккой Петерсон против Магды Линетт из Польши и Бернарды Перы из США.

32-й номер рейтинга Вероника Кудерметова в паре с 26-й ракеткой мира из Бельгии Элизой Мертенс, сыграет против Сюй Ифань Ян Чжаосюань из Китая.

Ранее Анастасия Потапова проиграла матч итальянке Камиле Джорджи в первом круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Вероника Кудерметова вылетела в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Она проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 4:6, 1:6.