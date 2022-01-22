Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

Экс-голкипер заявил, что не удивлен карьерному росту Ротенберга.

«С одной стороны, можно сказать, что он сын богатых родителей, приближенных к главе государства. Но с другой – столько на него льется грязи. Он любит спорт. Но, судя по всему, Ротенбергу не хватает знаний и опыта – результаты СКА и сборной только ухудшаются«, – цитирует Брызгалова «Рейтинг букмекеров».

Экс-вратарь добавил, что Ротенбергу нужно окружить себя профессионалами, тогда результат не заставит себя ждать.

Брызгалов считает нормальной ситуацию, когда всех лучших молодых игроков России собирает СКА. Он сравнил клуб из Санкт-Петербурга с ЦСКА, который раньше подписывал молодежь.

СКА идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.