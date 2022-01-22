Форвард «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с «Байером». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Германии.

Иранский футболист официально станет игроком «Байера» с лета 2022 года, когда у него завершится контракт с «Зенитом». Вторую половину чемпионата России Азмун отыграет за российский клуб.

Соглашение Сердара с «Байером» рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Азмун сыграл в 21 матче за «Зенит». Форвард забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.

В России иранский футболист играл за казанский «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Вместе с командой из Санкт-Петербурга Азмун стал трехкратным чемпионом России, обладателем национального Кубка и Суперкубка.

Азмун выступает за сборную Ирана. Он провел 60 матчей в составе национальной команды и забил 39 мячей.